Коротко о нас

Где купить станки по металлу, промышленное оборудование?

Успешная работа машиностроительного предприятия напрямую зависит от используемого металлорежущего оборудования. На рынке представлено множество производителей и поставщиков, в которых можно запутаться. В таком количестве предложений легко наткнуться на некачественный товар.

Приобретая промышленное оборудование для решения производственных задач, заказчик надеется на качественный товар. Но бывает, что станки простаивают из-за поломок. От такой работы производство страдает, и предприятия несут убытки.

В сфере производства и поставки металлообрабатывающих станков, Станкостроительная корпорация Станкоснаб успешно работает с 2008 года.

Предлагаем только сертифицированное оборудование. Гарантия качества производимой продукции. В каталоге продукции представлено более 1000 позиций.

Нам доверяют такие предприятия, как Роскосмос, Газпром (Бытовые системы), Атомэнергоремонт и другие. Гордость нашего предприятия — это уникальный станок, который используется для ремонта подвижного состава. Используется ОАО РЖД и странах СНГ.



Металлорежущие станки

Самые востребованные на металлургических предприятиях. Способствуют увеличению объема производства и улучшению качества выпускаемой продукции.

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