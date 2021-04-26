Где купить станки по металлу, промышленное оборудование?
Успешная работа машиностроительного предприятия напрямую зависит от используемого металлорежущего оборудования. На рынке представлено множество производителей и поставщиков, в которых можно запутаться. В таком количестве предложений легко наткнуться на некачественный товар.
Приобретая промышленное оборудование для решения производственных задач, заказчик надеется на качественный товар. Но бывает, что станки простаивают из-за поломок. От такой работы производство страдает, и предприятия несут убытки.
В сфере производства и поставки металлообрабатывающих станков, Станкостроительная корпорация Станкоснаб успешно работает с 2008 года.
Предлагаем только сертифицированное оборудование. Гарантия качества производимой продукции. В каталоге продукции представлено более 1000 позиций.
Нам доверяют такие предприятия, как Роскосмос, Газпром (Бытовые системы), Атомэнергоремонт и другие. Гордость нашего предприятия — это уникальный станок, который используется для ремонта подвижного состава. Используется ОАО РЖД и странах СНГ.
Металлорежущие станки
Самые востребованные на металлургических предприятиях. Способствуют увеличению объема производства и улучшению качества выпускаемой продукции.
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Станки по металлу с ЧПУ
Станки с компьютеризированными контроллерами позволяют автоматизировать производство. Минимизировать производственные ошибки. Увеличить объём выпускаемой продукции. Снизить производственные затраты. Быстро окупаются и начинают приносить чистую прибыль.
Применяется оборудование для деталей с особо точным исполнением. Также целесообразны, если в процессе производства возникла необходимость скорректировать деталь. Использование станка с ЧПУ помогает выполнить точную и сложную обработку.
Оборудование с ЧПУ выполняет полный цикл обработки. Рассчитано на длительный срок службы. Управлять такой машиной сможет человек без специального образования, например токаря или фрезеровщика.
Фрезерные станки
Применяются для обработки металлических заготовок, плоских или фасонных, с помощью специального инструмента — фрез. Эти станки одни из ключевых на любом производстве. Используются как на крупных заводах, так же и в небольших мастерских.
Основные типы фрезерных станков:
- Универсально-фрезерные: Горизонтальное расположение шпинделя
- Горизонтально-фрезерные: Горизонтальное расположение шпинделя и отсутствие поворотного стола
- Широкоуниверсальные: Имеет два шпинделя: вертикальный и горизонтальный
- Вертикально консольные фрезерные: Вертикальное расположение шпинделя.
- Вертикально — и горизонтально-фрезерные бесконсольные: Благодаря отсутствию консоли повышается жесткость конструкции, что позволяет производить более точную обработку, и увеличивается максимально допустимая нагрузка на стол.
- Продольно-фрезерные; также их называют портального типа. Бывают одно стоечные и двухстоечные, имеют две шпиндельные головки, и применяются для обработки крупногабаритных длинномерных заготовок.
Характеристики
От мощности зависит производительность. Маломощные настольные потребляют примерно 150-750Вт, а промышленные — 1000-7000 Вт. От размера рабочего стола и расстояния до шпинделя зависят функциональные возможности оборудования. В зависимости от технологического процесса обработки, выставляются оптимальные обороты шпинделя.
Токарный станок
Предназначен для обработки тел вращения: точения, резки, сверления, нарезания резьбы. На нём можно вытачивают фасонные детали, цилиндрические и конические. Для работы на токарном станке потребуются дополнительные инструменты – свёрла, резцы, зенкеры и т.д.
Оборудование для финишной обработки металлических поверхностей
Предназначены для чистовой обработки и шлифовки металлических поверхностей. Заключительный этап в производстве деталей. Проводится внутренняя и внешняя шлифовка под разными углами. После обработки на шлифовальных станках деталь приобретает товарный вид.
Кузнечно-прессовое оборудование
Кроме металлообрабатывающих станков, у нас можно приобрести:
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Гильотинные ножницы
- Листогибочные прессы
- Молоты
- Вальцы, или валковые машины
- Прессы гидравлические и кривошипные, т.е. механические
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Листоправильные машины
- Пресс-ножницы комбинированные
- Машины для обработки труб
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Машины лазерной и термической резки.
Почему стоит покупать у нас?
Оборудование нашего производства способно решать множество разных задач, от простых до самых сложных. Оно подходит как для штучного изготовления, так и для наладки серийного производства. Качество изделий, полученных на наших станках, отличается прочностью и стойкостью к повреждениям.
Свяжитесь с нашими специалистами, и они помогут подобрать оборудование конкретно под ваши нужды и задачи. Мы предлагаем нашим клиентам только надёжные технические решения.
Так как мы производители, наши цены приятно удивят. Также для удобства клиентов мы предлагаем приобрести оборудование в лизинг или кредит. Позвоните нам и мы подберём выгодные условия для обеих сторон.
Кроме этого, наша компания предлагает услуги по капитальному ремонту оборудования. При приобретении станков можете заказать специалистов на пусконаладочные работы. Команда специалистов настроит и научит персонал работе на оборудовании.
Осуществляем доставку по всей России железнодорожным или автотранспортом.